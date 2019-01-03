全台海域都有塑膠微粒 八掌溪口密度最高

2019-01-03 12:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠類垃圾數量居高不下，造成海洋環境中的塑膠微粒，恐影響海洋生物甚至人類健康，黑潮海洋文化基金會今公佈最新調查數據，在嘉義八掌溪出海口測到最多塑膠微粒，每立方公尺水中多達64.12個，基金會呼籲政府應該投入資源及人力，針對台灣海域塑膠微粒進行長期調查。

黑潮海洋文教基金會所進行針對全台海域塑膠微粒調查名為「島航計畫」，透過繞行包括澎湖、小琉球、蘭嶼等離島在內的台灣一周，利用16天時間航行650海浬，分別在北部海域、西部海域、西南部海域、東北部海域、東南部海域共51個測點，實施海水表面微塑膠的打撈蒐集，再以半年多時間進行分析。

黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍表示，每個測點都有發現塑膠微粒，平均來說每立方公尺有0.016至64.12個塑膠微粒不等，若以國際標準泳池（長25mX寬21mX深度2m）來計算，大約等於泳池內有30至10幾萬個塑膠微粒。其中測到最多的嘉義八掌溪出海口，相當於泳池內有13萬5千顆微塑膠粒，高雄後勁溪出海口與基隆和平島分居第二、三名，每立方公尺海水中分別有4.9與3.1顆塑膠粒，等於在泳池中有1萬顆漂浮著。

以整體海域來看，西部海面平均數量最多，西南部海面及北部海面分居二、三名。至於塑膠微粒類型則包含硬塑膠（如瓶蓋）、軟塑膠（如食品包裝）、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如漁線、漁網）、圓形塑膠粒（塑膠原料）等，在台灣海域中以硬塑膠比例為最高。

國立台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥認為，微塑膠除漂浮於海面，也逐漸沉入深海，透過食物鏈的累積，勢必造成海洋生態系統生理、海洋使用功能和人體健康的莫大威脅。而海洋污染防治之整合規劃、協調及執行，屬海洋保育署之職掌，海洋污染的防治業務也由環保署移撥。然而，無論人員或預算，海保署所獲得的資源卻不成比例，顯見政府對於海塑問題認知尚淺，對於民眾健康關心不足，令人堪憂。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君表示，雖然海洋廢棄物問題引起大家注意，環保署也推出限塑政策，但國內對塑膠微粒的現況調查十分缺乏。她舉日本2014年起開始針對全國海域進行一年2季以上海漂垃圾、塑膠微粒調查，美國加州去年10月更進一步針對微塑膠制定飲用水相關法案，呼籲政府盡速投入相對應資源因應。

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