台南將軍漁港轉型觀光漁港 打造觀夕平台施工中

2019-01-02 19:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍漁港轉型觀光休閒漁港，台南市漁港及近海管理所爭取前瞻水環境計畫補助1200萬元，將打造將軍漁港觀夕平台、入口意象等休憩改善，增加觀光亮點，可串聯馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓安排台南濱海一日遊。

將軍漁港水岸環境工程在上月動工，預計今年4月底竣工，漁港所說，觀夕平台沿漁港廣場碼頭的水域上方搭建長80公尺、寬20公尺的平台，也將豎立將軍漁港的入口意象和搭建白色的遮陽棚架、欄杆、新鋪地磚。

將軍漁港發展為兼具漁撈、買賣、海釣及休憩的觀光漁港，現有將軍漁港魚貨拍賣場、觀光魚市直銷中心，目前每週三、六上午有將軍到澎湖東吉島的海上藍色公路航班，也有包船服務。

漁港所所長周瓈朝說，將軍漁港有十分漂亮的落日夕照，未來在港區觀夕平台、直銷中心樓頂可觀賞港區景觀，值得遊客到將軍漁港逍遙遊買魚貨、賞夕陽，並可串聯附近將軍馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓青山漁港魚貨拍賣場，品嘗鮮味蚵嗲、火燒蝦等漁村美食。

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