還是要節水！曾文水庫12月降雨量 竟只有1毫米…

2019-01-02 17:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入新的一年，盤點水情，曾文水庫上游12月份的累積降雨量，只有歷年平均的5％，少得可憐，雖然目前蓄水率仍超過6成，一期稻作也正常供灌，還算穩定，但面對變遷的氣候，水利署南區水資源局籲請民眾，還是要節約用水！

目前曾文、烏山頭水庫的有效蓄水量仍有約3億8700萬立方米，足夠一期稻作與春季雜作的灌溉，但去年入秋後，上游降雨量偏低，後續水情令人擔憂。

去年12月雨量僅歷年平均的5％ 幾乎0進帳

南水局副局長鄒漢貴說，一般5至11月是汛期，12月起進入枯水季，根據統計，去年11月份上游累積降雨量14毫米，是歷來平均32毫米的44％，12月份更少，只有1毫米，是曾文水庫啟用45年來同期平均20毫米的5％，幾乎0進帳！

鄒漢貴說，去年8、9月份連續豪雨，曾讓水庫滿水位，之後降雨偏少，南水局就展開調控，全力確保蓄水量，穩定農業灌溉與民生供水。

鄒漢貴指出，由於極端氣候影響，春雨不確定性高，梅雨季也有可能延後，前2年甚至出現「空梅」，應「未雨綢繆」，平時要貫徹節水，因應水情變數。

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