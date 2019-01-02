吸引更多人關心 勞動部達人盃技能競賽首度結合民間展覽

2019-01-02 17:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動部今年舉行的全國職場達人盃技能競賽跟往年不同，特配合民間展覽活動同步辦理，今年首次登場的賽事為木漆藝作類群技能競賽，將搭配台北國際家具展，辦理漆作藝術、藝術花窗創作及藝術家具創作等3職類。

為了提高技能，勞動部從101年開始辦理全國職場達人盃技能競賽，參與競賽的職類，從10項到106年的12項，便是希望給為工作職場默默貢獻的勞工，提供一個展現技術本位的機會，透過比賽的相互觀摩，藉以提升技能水平。

勞動部發現，只辦技能競賽，無法吸引更多的人來參與，因此今年首度結合民間展覽，因為來看展覽者，必定對展賢的內容有興趣，因此今年嘗試改變辦理方式，配合民間展覽活動同步辦理相關屬性職類的技能競賽，讓競賽與產業更加結合，並提高產業界及民眾對競賽活動的關注。

勞動力發展署技能檢定中心表示，今年首次登場的賽事是在2月份舉行的木漆藝作類群技能競賽，將搭配台北國際家具展，辦理漆作藝術、藝術花窗創作及藝術家具創作等三職類，而3月份則配合南港展覽館的展出，展開麵包製作的技能競賽。

木漆藝作類群技能競賽訂於2月22日至25日在台北世界貿易中心展覽一館舉辦，報名時間即日至1月10日止。

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