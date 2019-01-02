莿桐花海今年佔地30公頃 波斯菊花開6成

2019-01-02 13:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國十大花海之一的雲林縣莿桐花海節，今年花田規模維持去年的30公頃，其中佔20公頃的波斯菊花開近6成，吸引不少民眾前往賞花，雲林縣府農業處長張鴻猷表示，下週起是賞花最佳時刻，花期將持續到農曆春節連假結束。

莿桐花海地點在雲156縣道29公里處孩沙里社區沿線，去年因莿桐鄉公所辦理基層選舉，人力吃緊，所以今年花海節改由孩沙里社區籌辦，今年花海以波斯菊為主，佔地20公頃，目前花開近6成，顏色有粉色、橘色、白色、紅色等，另有10公頃向日葵花海，目前已有花苞，

往年花海易受氣因素候影響，導致延遲或提早開花，為讓民眾從元旦一直到新春期間都有花可看，社區特別分梯次播種，讓花期可長達一個月。

張鴻猷表示，由於花海已見雛型，元旦連續假期吸引許多民眾來賞花拍照，預估下週起花況最好，目前社區正規劃舉辦花海節系列活動，預估一月下旬舉辦花海節開幕式，正式邀請民眾春節一起走訪雲林農村。

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