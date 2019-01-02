龍崎掩埋場爭議 學者：可用環保協議書化解

2019-01-02 12:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市府近日為核發龍崎事業廢棄物掩埋場水土保持施工許可一事，引起社會很大的議論。對此，首府大學休閒管理學系助理教授黃仁宗認為，這是典型的經濟發展和環境保護之爭，而這種僵局可透過簽署協議書化解，他也對新市長黃偉哲有很高的期待，期望黃充分發揮領導能力，提出新思維與共贏策略以說服經濟部、社區與業者，並營造經濟與環保雙贏的夥伴關係。

黃仁宗表示，民主政治至少應具備3個要素：尊重民意、依法行政及領導能力，市府核發水土保持施工許可，黃偉哲上任後要求經濟部停止開發龍崎掩埋場，這兩件事情體現民主政治中依法行政和尊重民意；不過，黃指出，公務人員謹守依法行政，可能變成墨守成規、不知權變，而民意又如流水般變動不居，在現實政治無法取悅每一個人的情況下，主政者的領導能力就相當重要，如何統合與引導民意支持當下社區最大利益的方案正是政治領袖的責任。

黃仁宗指出，此案是典型的經濟發展與環境保護之爭，環境保護是現代社會的重要價值，而經濟發展也是確保國家競爭力與永續生存的重要基石，將此二者對立起來，並進行無休止的鬥爭，誠然是國家社會的不幸；黃強調，期待新市長展現領導能力，營造雙贏的環境，也建議此案可用簽訂環境保護協議書解決，讓開發機關與業者體認社區民眾的痛苦，並以更佳的制度性誘因回饋社區，社區民眾也能體認、接受並承擔起促進國家進步的任務，使得類似永無休止的內戰能夠劃下休止符。

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