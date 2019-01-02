菸葉走入歷史 菸農之子改種蜜棗創生機

2019-01-02 11:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕出身菸農世家的屏東縣高樹鄉青農梁立定，轉型改種蜜棗，2公頃多棗園，分成4區塊，分別栽種中葉、雪蜜、珍愛及珍蜜等不同品種，因產期不同，可從1月初可收成到4月，他說，不同品種各具風味，品嚐滋美味甘的蜜棗正是時候。

40歲的梁立定原從事美髮業，也幫家裏務農，10幾年前結識美容業的吳玟萱，因為愛吃棗子，兩人結婚後決定捨棄修容剪刀拾起枝葉剪，他說，每天顧果園修剪枝條就是幫果樹整理服裝儀容，家中原有10幾公頃的菸田，因政府菸葉政策改變，也要跟著大環境變化，其中2公頃轉種蜜棗。

兩人一起到屏東農業大學學習農業新知，梁立定說，田間管理很重要，肥培及灌溉，尤其是病蟲害防治，除了網室外，草生栽培也是保持肥力的方法之一。

保留部份傳統中葉品種，產期從12月底到1月中，接著雪蜜、珍愛及珍蜜緊接著上市，人手調配上較方便，可以從現在採到4月。

梁立定負責田間管理，吳玟萱則在行銷上努力，打出品牌「情定蜜棗」，把好吃的蜜棗分享給好朋友，透過臉書網路及宅配，讓消費者方便訂購。

農糧署南區分署長姚志旺表示，高屏蜜棗現將進入產季，皮薄汁多高甜度，符合大眾口味，現在下手絕不後悔。

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