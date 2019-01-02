準備搶票回家！高鐵春節車票1/4開放訂票

2019-01-02 10:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕元旦假期剛過，春節即將到來，台灣高鐵公司今宣布，為服務旅客返鄉及年節出遊需求，1月31日至2月11日的春節疏運期，總計將加開高達465班次列車，且維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，並於1月4日凌晨0點開放民眾訂票。

高鐵春節疏運期間，加開南下240班、北上225班列車，12天總計將開出2138班列車提供載運服務，高鐵公司表示，呼籲旅客預先透過「T Express」手機購票系統、便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票，屆時到站即可直接進站搭車，節省排隊時間；另也建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地旅客，可就近利用高鐵南港站搭車。

高鐵春節疏運期間維持早鳥優惠，共規劃645班次列車適用早鳥優惠，佔疏運期間總班次30%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；疏運期間亦規劃332班次列車適用「大學生優惠」。

此外，春節疏運期間同樣適用標準車廂對號座信用卡優惠，但商務車廂升等、25人以上大型團體及校外教學等專案則不能使用。

春期疏運期間各車次，將依旅運狀況提供3至5節自由座服務，持悠遊、一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站；定期票及回數票春節疏運期間仍可使用搭乘，且票卡優惠期效含2月2日至2月10日國定假日期間者，高鐵公司將從2月11日起自動展延對應天數。

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