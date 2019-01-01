跨年驚喜列車 淡海輕軌停靠站陪乘客倒數

2019-01-01 14:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕去年12月24日起試營運1個月的淡海輕軌綠山線，昨天因應跨年夜通宵營運，線上3列列車更在31日晚間11時59分時，停靠月台等候，打開車門，與民眾一同倒數，0時0分一到，全車乘客一同呼喊Happy New Year，互道新年快樂，新北捷運公司也發送每位乘客淡海輕軌列車造型水做紀念，共度特別又溫馨的跨年夜。

新北大眾捷運公司表示，淡海輕軌通車以來吸引20萬人次搭乘，昨天更首度挑戰通宵營運，服務參與跨年的民眾，連續39.5小時不打烊。

新北大眾捷運公司董事長陳建宇說，跨年倒數計時前，共有3列車在線上運行，於倒數前1分鐘時，3列車分別停靠崁頂站、淡江大學站與紅樹林站月台，迎接跨年時刻。

列車上的乘客與捷運公司的同仁都拿起相機記錄這歷史性的一刻，搭上跨年列車的乘客，在一同倒數計時迎接2019年後，互道新年快樂，場面溫馨歡樂。

新北捷運公司表示，去年12月24日起試營運1個月的淡海輕軌綠山線，營運時間為6時30分至22時，班距為15分鐘；正式收費營運後，營運時間將延長至6時至24時，班距為15分鐘，亦將視旅客搭乘情形，調整尖峰班距為10至15分鐘，更多搭乘資訊可上網查詢。

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