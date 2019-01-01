北台灣濕冷至週四！ 吳德榮：週五後才會大幅回暖

2019-01-01 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於冷空氣持續小幅減弱，北台灣今晨低溫小幅回升，氣象專家吳德榮指出，北台灣將維持濕冷天氣至週四（3日），週五、週六（4、5日）才會大幅回暖，但週日、下週一（6、7日）會再度轉為濕冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天北台灣仍維持濕冷，氣溫約在15至18度，其他地區早晚也是偏涼微冷，桃園以北、東北部有局部降雨，花東也有局部短暫雨的機率，新竹以南局部山區有雲星小雨，平地則幾乎不受影響。提醒民眾，要注意保暖、攜帶雨具。

吳德榮說，週三、週四（2、3日）隨著華南移入的雲系增多，桃園以北、東半部的降雨會更加明顯，新竹以南亦有局部零星降雨的機率。

吳德榮進一步指出，北台灣的濕冷天氣會一直延續，直到週五、週六（4、5日）才會大幅回暖，屆時，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率，但週日、下週一（6、7日）另一波東北季風將伴隨小股冷空氣南下，北台灣、東部會再度轉為濕冷有雨。

另外，吳德榮說，日本地區中心（RSMC）、美國聯合警報中心（JTWC）及氣象局（CWB）皆認為，目前在南沙島西南方的熱帶性低氣壓，未來有機會發展為2019年的第1個颱風，提醒大家多加留意。

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