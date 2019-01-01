南投迎曙光兩樣情 金龍山曙光美、玉山雲遮日

2019-01-01 08:13

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接2019新年到來，日月潭國家風景區管理處、南投縣政府、魚池鄉公所及大日月潭觀光產業發展協會等機關團體，今日共同舉辦「金龍山登山健行活力迎曙光」活動，吸引民眾踴躍參與，清晨7時許，大家看到陽光從地平線緩緩升起，也紛紛拿出手機、相機捕捉瞬間的曙光，開心高喊新年快樂﹗

南投縣魚池鄉金龍山係中部迎曙光聖地，此次承辦單位也進行交通管制，禁止汽機車進入，區分紅線（水社）、藍線（伊達邵）及綠線（魚池）等3條路線，清晨5時左右，以專車接駁方式載送民眾，抵達金龍山山腳下後，民眾便須下車，再徒步約1.9公里上山，減少車輛廢氣對環境的污染。

僅見民眾沿著肖楠林徑緩步攀登，體驗自然風貌、享受清晨特有的清新氣息，抵達海拔約820公尺的金龍山曙光廣場後，隨即在「Bruce」等在地樂團，以充滿熱情活力的輕搖滾樂曲中，陪伴民眾等待2019年的第1道曙光，期間，也特別安排「捐發票抽好禮」摸彩活動，將募集而來的彩券捐贈創世基金會關懷植物人，更讓活動增添公益意義，直至上午7時許，眾所期待的曙光終於在前方乍現，現場歡聲雷動，為充滿希望的2019年開啟最美好、難忘的序幕！

南投縣政府觀光處長王源鍾即將在今年3月年滿65歲屆齡退休，此次也是他最後一次以公職身分陪伴民眾一起迎接曙光，尤其，受天候影響，中央氣象局配合觀光發展，位於海拔3858公尺的玉山北峰氣象站人員從早上4時許，便開始準備迎接新年第一道曙光的直播準備，不料，因雲層太厚致太陽未能探出頭，也令上山觀看日出的山友婉惜不已，更令王源鍾珍惜此次與民眾在金龍山觀看曙光的機會，並祝福大家新的一年各行各業都能心想事成、貨出的去發大財。

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