2019三仙台曙光未現 逾3000人吹海風登島許願新夢想

2019-01-01 06:44

〔記者黃明堂／台東報導〕台東三仙台今天清晨有逾千人期盼2019年台灣本島第一道曙光的出現，雖然因雲層太厚，未見燦爛霞光，但亮光依舊到來，點亮八拱橋，也點亮新的一年。大批民眾漫步過橋，登上三仙島，將許願明信片投進許願郵銅，傳遞新年夢想。

三仙台迎曙光活動從千禧年開始至今邁入20年頭，從昨天晚間陸續有民眾在濕冷的黑夜中，從南從北匯流進三仙台，就為了在這處傳說呂洞賓、李鐵拐、何仙姑曾降臨之處，迎接新年光芒，帶來新希望。

從凌晨4點開始，東管處安排「曙光音樂會」，5點開始，在礫石沙灘上，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出，並由原住民長老帶領祈福，共同等待曙光乍現，此時海風狂吹，波濤洶湧，吹起海水像細雨般灑向人群，長老少多宜說，阿美族人叫這lifers，是鹽和水，在祈福時灑用，這是來自大自然的賜福，也說，不論有無曙光，太陽沒有一天不出現，請大家樂觀看待。

海平面上雲層多，在預測的5點16分曙光時刻，仍一片昏黑，6點過後才逐漸微亮，黑夜逐漸褪去，海灘、礁岩上的人群此時浮現清晰臉孔，互道新年快樂。

今年三仙台不只是迎曙光活動，東管處將打造三仙台島為「許願島」，以太陽神、阿

美族意象、三仙足跡及八拱跨海大橋等元素，與中華郵政合作設計「太陽寶寶」許願郵筒，7:40啟用，並準備4000張明信片供遊客索取，讓迎完曙光的民眾，漫步八拱橋至登島投進許願郵筒。

東管處呼應許願島主軸，提供400份限量許願袋，民眾參加「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」活動即可兌換。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/