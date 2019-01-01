台中跨年晚會 安心亞、伍佰熱唱HIGH翻全場！

2019-01-01 00:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天在后里麗寶樂園舉行跨年晚會，安心亞穿著透視裝勁歌熱舞，High翻全場，伍佰則帶來演唱會經典歌曲熱唱一小時，將晚會氣氛帶到最高點，市長盧秀燕接著帶領市府團隊陪民眾倒數，盧廣仲及鼓鼓則繼續熱唱，陪民眾跨過2019年，現場共吸引約12人到場。

后里跨年晚會現場由阿Ken、謝忻聯手主持，6點開始由無双樂團、小男孩樂團及無双樂團的麗絲帶來「瘋狂樂園」等solo曲暖場，7點，八三夭樂團正式開場，炒熱氣氛，接著許富凱、陳芳語、白安等歌手接力熱唱，金曲最佳新人茄子蛋將帶來《浪流連》、《浪子回頭》等歌曲。

安心亞則挑戰組曲16分鐘不斷電，並以「透視裝」出場，勁歌熱舞HIGH翻全場；伍佰則獨家倒數，將「全面對決」世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，將氣氛帶到最高點。

12點前，市長盧秀燕與市府團隊一起上台，與民眾推彩球倒數，祝大家心想事成。台中市響應環保及花博自然環境永續理念，「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」未施放煙火，而是搭配麗寶樂園全台最大摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，以繽紛浪漫的花朵造型紙花與精彩燈光秀，營造跨年氣氛。

隨後由金鐘金曲大贏家盧廣仲、唱跳才子呂思緯（鼓鼓）陪大家迎接新年。台中后里場跨年晚會因卡司陣容堅強，參與跨年的民眾愈晚愈多人，到晚間12點時達近12萬人，十分熱鬧。

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