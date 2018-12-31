跨年夜登場 台北市政府周邊超商「備戰」

2018-12-31 18:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕今晚跨年夜，台北市政府大樓周邊便利商店皆進入備戰狀態。7-ELEVEN表示，台北市政府及101周邊約有40家門市，它們已經安排門市重新調整動線位置，包括把餅乾、飲料等全部放在人潮會靠近的地方，而根據它們分析，像是熱咖啡、麵包、滷味，以及口罩、雨具等禦寒用品約較平日增加6至7倍，這些都已備齊。而為了因應人潮，門市人力配置比平日增加5倍，動員上百位門市人員已就位。

全家便利商店表示，跨年一級戰區的人力及貨物部屬都是平常的10倍以上，而往年最受歡迎的商品，包括口罩、熱飲及暖暖包；由於跨年時間很長，民眾往往也會購買一些打發時間的零食、撲克牌，以及簡單食用的麵包、飯糰、關東煮等；有些民眾可能會面臨保暖衣物不足，所以發熱衣也是熱門的商品。

萊爾富受訪表示，跨年夜增加10倍人力、10倍備貨量、關東煮機、溫罐機與熱狗機等；OK超商也表示，台北跨年場周邊主力門市的備貨量將較平常增加4倍。

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