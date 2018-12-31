北市東區商圈榮景不再？ 傳這「兩大品牌」將出走

2018-12-31 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市東區店面出租率近年下降，不少店面都掛出招租看板，媒體報導，瑞士錶品牌Swatch位於忠孝東路四段上的分店即將熄燈，儘管房東降租，Swatch仍決定將該間分店關閉。此外，美國品牌Fossil也傳出撤出台灣的消息。

東區商圈快速成長，房價也迅速飆漲，但商品價位偏高許多民眾不買帳，零售業承擔不起龐大的租金壓力，導致空租情況日益惡化。

根據《三立新聞》報導，Swatch確定撤出東區，該店址過去租金最高漲到180萬元，儘管房東將租金調降至150萬元，Swatch仍決定要關閉忠孝東路四段上的分店，撤出東區商圈。報導提到，美國品牌Fossil也因香港商富思台灣分公司將停止經銷，近期有可能會撤出台灣。

報導指出，忠孝東路四段上的店面10年前一坪租金約為5千至8千，到了103年，一坪租金漲至2萬5千元，成長約5倍，然而105年開始，東區店面出租率逐漸下降，房東也漸漸將房價降至1萬5千元，許多名店最後仍不買單，決定撤出東區商圈。

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