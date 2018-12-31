連假明最後一天估車流最少 上午10點前國道免收費

2018-12-31 14:19

〔記者陳宜加／台北報導〕為期4天的元旦連假即將進入尾聲，高公局表示，明天1月1日是連假最後一天，預估也將是國道車流量最少的一天，壅塞狀況將較今天更改善，仍將以北返車潮為主，提醒用路人不要集中下午才上路，多加利用上午離峰時段，暫停收費。

高公局統計，截至今天中午，國道全線總延車公里為36.1百萬車公里，預估全天交通量為110百萬車公里，北返車流將占6成以上；明天連假為後一天，預估全天交通量為105百萬車公里，將是連假中最少的一天。

高公局表示，明天預估國道壅塞狀況會比今天更好，仍將以北返車流為主，且用路人可能集中於下午時段才上路，部分路段仍將車多壅塞，提醒用路人多加利用明天上午0至10時暫停收費的離峰時段，避開車潮。

至於國5，高公局科長楊進彥說，若車流量較預期減少，明天可望提前至下午4點後，車多壅塞狀況就會逐漸紓解，不會再塞到深夜，明天仍規劃下午2點起至晚間9點實施高乘載管制，將視實際交通情況，可望提前結束。

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