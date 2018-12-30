車上「超胸睡著妹」讓人戀愛 父親一席話讓網友心碎了

2018-12-30 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在PTT表特版 分享數張「在車上睡著的妹」照片，只見一名長髮正妹在車上閉眼熟睡，但傲人上圍藏不住，照片曝光讓不少網友暴動，直呼「身材超好」、「我戀愛了」。有人則神出這名正妹是嘉義一間汽修廠的千金名叫「阿均」，她父親受訪時表示女兒已在去年結婚，還向大家說「抱歉抱歉」。

大眼加上白皙鵝蛋臉，加上甜美笑容，「阿均」在車上睡覺的照片被網友分享到表特版後立刻引起網友熱議，紛紛留言「關鍵字居然是I 神扯」、「這應該會駝背」、「種規模，只能推了」、「讓人戀愛了 可以認識嗎」、「 這身材太夢寐以求了吧」。

「阿均」也在臉書自拍一段影片向大家問好，表示「很謝謝最近媒體朋友的報導和賞識，和網友的欣賞和喜歡。」她也親自動手捏捏臉頰，證明自己不是塑膠臉或是整型臉。

綜合媒體報導，但廣大的網友可能要心碎了，因為「阿均」的父親表示，「女兒已在去年結婚了，抱歉抱歉」，對於女兒又上新聞則與有榮焉的說，「過獎了！大家愛護啦！」還透露常有男生藉機來偷看女兒，自家生意比以往好多了3成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/