捐款當作送自己生日禮物！李沃耀夫婦 慨捐百萬給金門家扶

2018-12-29 20:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅台鄉親李沃耀、陳素蘭夫婦今天（29日）慨捐100萬元給金門家扶中心！家扶說，這筆捐款將做為受扶助家庭春節慰問金，每戶家庭將可獲得5000元大紅包，添購年節用品；金門縣長楊鎮浯也專程前來表達感謝，期盼拋磚引玉，讓社會更關注金門弱勢，投入更多善款。

環遊國際旅行社負責人李沃耀、陳素蘭伉儷，得知金門家扶今年不僅有建「扶幼館」的開銷，各界捐款不如以往，趁返金探親之便，慷慨捐解囊幫助家扶弱勢家庭。

下個月就要過生日的陳素蘭說，過去就讀金門高中就是「慈橋社」一員，也是家扶中心義工，希望這筆錢可以幫助受扶家庭的兒童，也把完成這分心願當作是送給自己的生日禮物。

縣長楊鎮浯說，如果能在受扶助兒童年幼的時候，拉他們一把，就有機會改變他們一輩子，因此親自出席，感謝李沃耀夫婦的善行，讓金門的福利網更完整，也期盼有更多鄉親知道李氏夫婦的善舉。

金門家扶中心說，剛舉辦完的扶幼助學園遊會，為受扶助家庭籌集的大賣場禮券並不順利，緊接而來馬上就要過年了，年菜及特別困境家庭的春節慰問金還沒著落，李沃耀伉儷的義舉真的是寒冬送暖，每一受扶助家庭，可望因此於1月底收到這分5000元的大紅包。

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