獲法師捐髓續命 國小師發願分享千場罹癌經驗

2018-12-29 22:30

［記者黃旭磊／高雄報導］國小代課女師罹患急性血癌，獲法師捐髓恢復健康，發願進行1千場分享會鼓勵民眾救助癌友。

洪郁萱（33歲） 9年前研究所畢業前被診斷罹患急性白血病（血癌），2個姊姊配型不吻合，無法捐隨，洪母及慈濟骨髓資料中心志工持續找尋捐贈者，所幸於第3次化療後成功配對，進行造血幹細胞移植，康復後已完成10多場分享會。

洪郁萱說，骨髓移植是血癌緩者活下去唯一機會，自己幾經波折才配對，對方捐髓後來信鼓勵，字裡行間多佛教經義，去年見到救命法師，覺得冥冥中有菩薩保佑。

回顧過往，洪郁萱從小學鋼琴，國中主修聲樂直到研究所，求學路順遂，研究所最後一學期忙出國比賽，奶奶不幸過世還需忙畢展，馬不停蹄操累，某天突然牙齦出血，全身開始出現大面積無名瘀青，洪母帶至醫院發現是急性白血病，當天就住院接受化療。

復健過程擔任國小代課老師，洪郁萱還跟父親到環保站做志工，並擔任親子成長班隊輔，認真過健康生活。洪郁萱表示，發願完成1千場骨髓捐贈分享，用自己故事喚起更多民眾救人。

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