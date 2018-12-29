怪大嫂管錢不陪婆婆聊天 網友反批她「毒菇」

2018-12-29 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT上提到，自己媽媽失智，大哥總是「養老婆」為由，推託媽媽的醫療費用，大嫂每年只有過年會回婆家，說完新年快樂就離開，認為大嫂沒有盡到媳婦職責，多陪陪婆婆。不過引起其他鄉民不滿，指出有問題應該和大哥協調，不是怪罪大嫂不盡責。

原PO指出，自己的媽媽失智多年，有時候會忘記家人，自從爸爸過世後，由自己一肩扛起照顧媽媽的責任，雖然爸爸過世時，原PO有拿到100萬的遺產來照顧媽媽，但錢早就花光，自己的薪水也難以負擔，哥哥卻不負擔媽媽的醫療費用。

原PO說到，哥哥薪水不低，不過所有收入都歸大嫂管，因此哥哥會以負擔房貸、養家沒錢為由，拒絕出錢。原PO也批評大嫂，不像哥哥一樣常常來看望媽媽，每年只有過年回婆家，說完新年快樂就閃人，沒有多陪陪婆婆。

網友回應，原PO哥哥只是把「養老婆」當作不付錢的藉口，所有問題是出在原PO哥哥身上，原PO不該「越級打怪」，把錯誤歸咎在大嫂身上。其他網友則認為，原PO大嫂沒有和失智婆婆聊天的義務，原PO這樣要求大嫂，已經變成不講理的「毒菇」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/