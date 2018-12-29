超療癒不憂鬱！青年心理師、社工師 合力創作「爽卡」遊戲

2018-12-29 20:24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕現代人壓力大情緒難宣洩，找醫師、心理師諮商又擔心被貼上生病的標籤，心理師陳雅婷、諮商心理師孫中肯與社工師王韻絢3人，運用巧思設計有可愛插畫、鼓勵字句的「爽卡」，讓民眾從抽卡玩遊戲過程中自我療癒、不憂鬱。

目前任職台南市學生輔導諮商中心的王韻絢，因工作結識心理師陳雅婷、諮商心理師孫中肯，3人交流輔導經驗時，發現不少人受課業、家庭、人際關係壓力所苦，心情鬱卒，找醫師、心理師又不好意思表達。

王韻絢說，牌卡其實是心理諮商、輔導的媒介工具，經由像玩遊戲般的讓輔導個案抽牌，可很快卸下輔導個案心房，願意說出自己面臨的問題，藉此紓解情緒、壓力。

孫中肯說，牌卡有別於塔羅牌，是由抽卡的人自行解讀並說明，為了讓抽卡的人有行動力去面對問題，還加註如擺爛、睡覺等命令字句，讓常緊繃的人可藉機放鬆。

陳雅婷說，牌卡類似遊戲治療再加入談心、生涯及愛情諮詢的功能，但多由歐美國家出版，於是發想製作本土牌卡、更符合國人需求，讓一般民眾也能運用。

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