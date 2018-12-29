降血壓藥又驗出致癌物 「脈莎平」將回收322萬顆

2018-12-29 14:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕又有高血壓藥被驗出含有致癌物，高達322萬顆藥將下架回收。

食品藥物管理署在27日在官方網站的藥品回收資訊指出，「壽元化學工業」公司的「脈莎平膜衣錠50毫克」使用的原料藥驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）不純物，開始回收。

之前因國內藥廠用到來自中國、印度的問題原料藥，製造高血壓藥後，發現內含人類疑似致癌物，隨即爆發一連串問題藥品事件。

食藥署藥品組科長洪國登說，各藥廠開始清查和檢驗旗下藥品，壽元化學工業公司自主檢驗庫存的原料藥樣品時，卻意外發現驗出NDEA，立即通報食藥署展開回收。

用到問題原料的脈莎平膜衣錠有11批，共約322萬顆，即日起將全面下架回收，問題批號分別是511193、601083、601233、601243、606193、607023、607033、609173、610013、610023及702043，食藥署要求一個月內回收。

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