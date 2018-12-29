冷空氣持續影響 北東部恐「在雨中迎接新年」

2018-12-29 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕過去兩天冷氣團南下，各地低溫逐日下滑，氣象專家彭啟明表示，跨年假期北、東部地區仍受東北季風影響，在雨中迎接新年的機率很高；中南部天氣相對較穩定，但雲量仍多，民眾若想看到曙光還得碰碰運氣。

彭啟明在臉書PO文指出，冷氣團對各地影響在今天清晨達高峰，各地低溫降至13、14度，北部沿海空曠地區更出現11度左右低溫，今天白天北部依舊陰冷、偶爾飄雨；中南部天氣雖較穩定，但風勢不小，若持續受冷風吹拂感受上仍會相當寒冷，民眾務必適時增添衣物或進入室內以免感冒。

至於民眾關心今年最後一颱是否終將生成，氣象專家吳德榮則表示，此熱帶低壓發展較慢，未能在登陸菲律賓前增強為颱風，目前進入南海後較不利發展，也導致南方水氣較少。不過，不管是否增強為颱風，其外圍將輸送南方暖濕空氣，與北方冷空氣輻合，形成雲雨帶並影響台灣。

吳德榮進一步援引最新模式模擬結果，指前述雲雨帶移入台灣的時間較原預測結果延後，將在下週一（31日）至週三（2日）間逐漸移入，除北部、東半部原有的迎風面降雨外，南部及中部局部短暫降雨機率也依序逐漸提高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/