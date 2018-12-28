元旦連假吸客！日月潭「雙心石滬」放閃 九族推出新遊具

2018-12-28 20:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦4天連假，南投日月潭風景區搶旅遊商機，不僅在潭區水社涵碧步道推出夜間光雕「雙心石滬」，周邊的遊樂園九族文化村，也發表西班牙主題的水陸空遊具，並結合觀光局樂齡專案，推票價優惠，期盼搭上潭區跨年、迎曙光熱潮，衝出連假旅遊熱潮。

日管處說，跨年將在水社、伊達邵以雙主場方式舉辦，元旦迎曙光則在金龍山，其中，水社的涵碧步道新增光雕設施，不僅梅荷園與涼亭有光條點綴，步道上還有「雙心石滬」光雕，另在台21線九龍路口旁的竹石園，也有夜間燈飾，盼跨年夜能讓遊客在湖景的陪襯下，感受浪漫氛圍，也增加夜間活動場域。

潭區附近的九族文化村，則推出耗時6年打造的「西班牙海岸」水陸空遊具，共有5大遊樂設施，分別是「大漩渦」圓船泛舟、「水戰船」漂漂河水槍對戰、「飛行船」單軌列車以及「無敵戰艦」水上雲霄飛車和「皇家火車」遊園車等，尤其投入巨資打造的西班牙馬賽克拼貼建築，外觀更是細緻繽紛，其中420元博幼票則配合樂齡專案，購票門檻從65歲降到60歲，盼能吸引更多遊客到日月潭區旅遊。

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