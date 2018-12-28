趣味又創意 全國高中職兒童教玩具大比拚

2018-12-28 16:52

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕第10屆全國兒童教玩具競賽今天在台南登場，85件高中職幼兒保育科系的作品齊聚，規模為歷來之最，展現創意，有的比照「大富翁」遊戲，介紹原住民特色，甚至打造結合情境闖關卡的特殊兒童座椅，降低小朋友用用餐時，過度依賴3C產品的使用，趣味、教育性兼顧。

這場競賽在嘉南藥理大學國際會議中心舉行，選手們展示自己的創作，進行設計概念的說明，並回答評審委員的提問，以爭取佳績，氣氛熱烈。

配合競賽，校方也舉辦了2場兒童音樂律動研習，讓選手們在觀摩優秀教玩具作品之餘，也能藉汲取並體驗繪本設計，以及唱跳活動的趣味與知識，有助於強化幼保科系專業實務技能，並接軌社會潮流，縮短學用落差。

競賽成績下午揭曉，樹德家商的「積木王國」奪金，光華高中的「衣起陪伴偶」與「食在很好玩」，分居第2、3名。

校長陳鴻助表示，嘉藥連年舉辦教玩具競賽研習活動，除了提供相互切磋的機會外，同時也邀請幼兒園所機構、開發公司，以及相關科系的高中職師生參與，觀摩交流，更提升國內教保服務人力品質，促進孩子健康發展的學習環境，別具意義。

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