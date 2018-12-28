普悠瑪翻車案懲處20人 鹿潔身等4人記大過

2018-12-28 14:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕1021普悠瑪事故督導人員懲處案，交通部、台鐵局今日分別召開考績會、考成會後，共有20人受懲處，包含普悠瑪交車後3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身，及台鐵局副局長等17位督導長官，總計共4人遭記大過。

交通部今日召開考績委員會審議，決議范植谷、周永暉各記過1次、鹿潔身記1大過，交通部表示，行政調查小組調查報告指出，這次事故非單一肇因所導致，且涉及組織、設備、程序、人員及環境等5個層面問題，其中「安全管理制度不完善」、「不良之組織安全文化」等組織層面的事故成因，皆屬台鐵局長督導責任，因此，交通部召開考績會，決議對普悠瑪列車第一組101年10月交車後的3位局長進行行政懲處。

台鐵局考成委員會則就台鐵副局長何獻霖等督導主管共17人進行懲處，包含局本部總工程司、副局工程司；機務處長、副處長、正工程司、科長；高雄機廠廠長；七堵機務段段長、副段長、兩名主任；台北機務段段長、副段長、主任；運務處長、綜合調度所所長等。當中副局長何獻霖、機務處長賴興隆、七堵機務段長許佑存3人遭記1大過，並調整職務／調離主管職，2人遭記過2次、6人遭記過1次、5人遭記申誡2次、1人遭記申誡1次。

台鐵局表示，行政調查小組報告明確指出台鐵無論在組織面、設備面、程序面、人員面、環境面等五個面向都發生問題，同時行政院總體檢小組初步總結報告也已完成，針對5大面向提出具體建議解決方案，台鐡已成立安全管理委員會逐項列管改善，痛定思痛，深刻檢討。

台鐵局強調，無論再多的懲處都沒有辦法挽回18條無辜生命、也無法彌補273位受傷旅客所受創傷，更無法抹滅家屬們心中傷痛；在此以沈痛心情向不幸罹難者、受傷旅客以及家屬致上歉意。對於後續補償及賠償問題，台鐡雖然有法定權限，但除法令規定補償外，也會主動透過合法途徑，全力協助家屬爭取更多權益及保障。

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