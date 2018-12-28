竹光國民運動中心試營運 多項設施免費體驗

2018-12-28 12:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕「竹光國民運動中心」將於明年1月3日起試營運，室內游泳池、體適能中心、綜合球場、桌球場、韻律教室等設備一應俱全，市府指出，試營運期間除開放游泳池、體適能中心免費體驗，每日還會有瑜珈、飛輪、有氧、兒童體育班等免費體驗課程，民眾可提早預約報名。

教育處體育保健科長李湘茹指出，竹光國民運動中心位於竹光路與經國路口，是竹市第2座運動中心，建築物採地下3層、地上挑高4層，外觀設計取自竹市特色「風」，以風的流動勾勒運動中心的建物線條，搭配戶外寬敞人行道及植栽綠美化。

李湘茹表示，竹光國民運動中心可容納9百多人，館內空間明亮，設施規劃完善，包括溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、桌球場、韻律教室等，提供基礎完善的各式運動項目。另外，該運動中心將於1月3日至17日中午12點至晚上8點提供場館設施免費使用，21日開始正式營運。

李湘茹說，試營運期間，游泳池、體適能中心的免費體驗採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場採網路預約，另每日都會有瑜珈、飛輪、有氧、兒童體育班等免費體驗課程。

為因應即將到來的寒假，1月底起除會有各式兒童運動冬令營、專業運動營隊開跑，也有為年長者設計的樂齡學院公益營隊，讓各個年齡層的市民都能享受運動的樂趣。

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