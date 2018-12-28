記憶與調查報告有出入 普悠瑪司機盼公布對話錄音

2018-12-28 11:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕1021普悠瑪新馬事故已經過了2個月，律師陳湘傳表示，司機員尤振仲回憶起事故關鍵畫面（翻覆時刻）及罹難者，就會明顯情緒不穩，但回憶行車狀況、訪談都可以正常對話。尤振仲認為，他有許多記憶都與調查報告不同，除他認為當天全都依照速限行駛外，關閉ATP時也有通報、最後翻覆前有做緊軔動作（煞車），因此，希望能夠公布完整對話紀錄錄音檔，供社會大眾檢視。

尤振仲於行政院公布第一次調查報告時，就認為有許多與他記憶不同的地方，想出面跟大眾說清楚他的認知，但醫生與律師都建議不要，那只是初步調查報告；上週五公布最終調查報告後，尤振仲認為仍有許多疑點，今日才委託律師召開記者會。

陳湘傳表示，尤振仲於12月25日再次就醫，醫生建議他再休養1個月的時間，不過最近情緒已穩定許多；對於上週五行政院公布最終調查報告，大部分的內容也都還蠻能接受，因為他在事故過程中不斷嘗試排除故障，他也很想知道列車為何會不斷發生故障。

但是對於超速認定，尤振仲完全無法接受，他說以往開車最高就只開到時速130公里，從未開過140公里，最後也有做煞車動作。律師閰道至表示，尤振仲是主管二線支援一線，他曾有說過，就算誤點也不會受到任何懲處，根本沒有趕點壓力，外界有說他因為誤點就提升車速，他也完全無法接受。

對於詢問該列車發生前，尤振仲是否就發現列車故障，閰道至表示，尤振仲有回答發車前有空壓機抑制的情況，發車前有故障情況，調查報告中也有證實，但對於司機員有無通報，這點還在司法調查當中。至於是否有高層下令故障車要繼續開下去，閰道至說「沒有」，但依照通聯紀錄來看，當時尤振仲也沒有接受到停車指示，所有人員指示都是嘗試繼續行駛。

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