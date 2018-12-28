台南古早米糕栫塔失蹤！老師傅心急籲協尋

2018-12-28 09:36

〔記者王俊忠／台南報導〕位於台南市中西區普濟殿前、專製古早味米糕栫的黃師傅在自家臉書發出求救訊息！他要請大家幫忙協尋為南區鹽埕北極殿建醮普度製作的1支大型米糕栫塔，因為疑於27日中午在普度場不翼而飛。黃師傅憂心米糕老栫板是其爺爺留下的文物，深具歷史文化意義，因為用老栫板才能做出米糕栫的百年古味。

26日晚間，南區鹽埕北極殿普度大拜拜，黃師傅為多家廟宇製作很多支大型米糕栫塔。因為此次普度場分為很多區域，所以黃師傅與各廟宇有協商共識，在普度儀式後各家廟宇自行將米糕栫塔載回廟內，27日黃師傅再帶師傅們依序到各廟宇協助開米糕栫。

26日，黃師傅深夜到普度場收鐵架時還一一叮囑廟方一定要小心運送，居然有1家廟宇在當晚沒把米糕栫塔載回廟內，把米糕栫塔遺留在普度場上（應該是在郡南里、開南里兩區裡的鎮海宮）。昨天大隊人馬到普度場，發現那麼1大支約有100多斤的米糕栫塔竟不翼而飛，一般5個大男人不一定扛得動。

黃師傅整天悶悶不樂、眉頭直皺說，雖然廟宇說要用金錢賠償，但這真的不是錢的問題，那5片栫板是歷史文物，是他爺爺留下來的文物啊！台南府城百年老古味的米糕栫，就是非得要用這種「老板」才做的出來，新木板是無法取代的，這如何用金錢計算？

黃師傅臉書小編表示，米糕栫是台南的無形文化資產，很努力記錄與保存，希望未來下一代可以看見及摸到米糕栫的原型，深入瞭解府城米糕栫的文化意涵。小編相信米糕栫塔不是被偷的，一定是有人不小心收祭品時一起把米糕栫塔收回，也請收回者把米糕栫吃完後將老栫板還給黃師傅，黃師傅聯話電話0912126047。

小編也提醒大家留意身邊周遭是否有上寬下窄約175～180公分長的5片老木板！板面有滿滿的花生油香味，另會有1根栫心（竹竿）在旁，成為1組米糕栫塔。

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