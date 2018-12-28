元旦假期將至 出遊前先來看國道交通疏導措施！

2018-12-28 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕即將迎接元旦連假，許多民眾也安排遊玩行程，高公局提醒，連假期間將實施較嚴格的匝道儀控，民眾最關心的收費、高乘載管制、匝道封閉狀況如下。

高公局指出，首先就費率部分，107年12月29日至108年1月1日採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費，107年12月29日至31日0至5時，國道全線暫停收費，108年1月1日0至10時，國道全線暫停收費。

高乘載管制部分，107年12月29日7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段，各交流道之南向入口匝道高乘載管制，107年12月29日及30日7至12時，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制，107年12月31日至108年1月1日14至21時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

匝道封閉部分，107年12月29日及30日0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道，107年12月31日及108年1月1日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

高公局建議，本次元旦連假於元旦當日0至10時採國道全線暫停收費措施，北返民眾可多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返壅塞車潮。

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