日本劍道學生選手訪高雄 與大灣小將武德殿過招交流

2018-12-28 00:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日本八王子市教育委員會部長齊藤率青少年選手一行23人，今天（27日）於高雄市武德殿與大灣國中劍道隊交流，雙方進行男女團體賽，過招、練習，體現傳統武道精神，日本師生賽後也到大灣國中進行文化，上家政課。

高雄市武德殿由日人設計興建，1924年7月19日落成，至今已有94年歷史，二戰前屬台灣總督府高雄州警務路「武德會支部」，殿內武道館名為「振武館」，名列武德會高雄支部之首，宮本武藏第11代傳人陳信寰至今仍在此傳授劍道。

教育局長吳榕峯週二（25日）剛上任，在交流賽前送給兩隊師生繡有個人名字的毛巾，而八王子市位於東京都，與高雄結為友好交流城市12年，每年八王子祭、高雄燈會、高雄國際馬拉松競賽與兒童聯合畫展，雙方都派代表團參與彼此盛會。

吳榕峯說，青少年藉由劍道與世界接軌，學生切磋技巧，學習彼此優點、培養國際觀，進一步加深台日友好關係。

齊藤則說，感謝市府、大灣國中用心安排，對於同學劍技、才藝與禮儀留下深刻印象，期望雙方持續友好交流，建立國際友誼。

台日劍道交流頻繁，陳信寰為高雄市劍道文化促進會創會會長，10多年來每年舉辦國際劍道競賽或交流大會，而陳其邁剛選完市長，也是劍道愛好者，年年到武德殿為選手打氣。

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