鬆綁七休一例外彈性 勞動部要求：找到對的人開會

2018-12-27 20:18

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法新制3月上路，鬆綁七休一、輪班間隔縮為8小時等例外彈性，需要經中央目的事業主管機關、勞動部討論審議後才能指定行業適用與否；勞動部今天和經濟部、交通部、內政部、文化部和其他等相關部會代表研商例外彈性送案標準流程，勞動部強調，各部會在送案前應先徵詢勞資雙方意見，尤其要找到對的人開會，送出來的意見才有代表性，也能免除外界的質疑。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，各部分擬要送案討論某行業適用例外彈性時，需要先行界定釐清申請的適用業別，且在什麼樣的情況、時間下適用；在勞資雙方代表陳述意見時，一定要找到對的人來開會，勞方可以找相關工會代表，若沒有工會，也需找實際從事工作者，這才有助於釐清例外彈性的適用可能性，且有代表性意見。

黃維琛說明，部會單位必須將勞資雙方意見陳述清楚，正反並陳，對於反對意見也要說明是否做了什麼配套溝通以爭取支持，這些都需要詳實地記錄，且在送案中說清楚。

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