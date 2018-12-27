抽獎醬料沒標製造日期 新埔公所惹議

2018-12-27 18:48

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮公所發展觀光，連3年舉辦「享藝N年」活動，今年配合推出遊新埔、抽獎送10大伴手禮，卻因推薦的在地手做傳統特色醬料沒有標註製造日期，有標示不清疑慮。鎮長林保祿為此說抱歉且指示立刻改善，同時強調這些原是該鎮鄉親自家吃的加工食物，頂多只跟至親好友分享，都有經煮熟、密封。未來搭配推廣銷售，他們會輔導：全面在產品上清楚標示製造日期和賞味期限，甚至建置生產履歷。

林保祿說，3年前他爭取到客委會的預算推廣新埔鎮的地方產業，以「享藝元年」名義，辦了很多街頭藝人表演，推廣新埔鎮的3街6巷9宗祠，也成功打出觀光的名號。

去年是「享藝貳年」，公所舉辦板凳電影院，推薦介紹來客認識新埔的百年傳統市場，以及鄉親的手工傳統技藝像是一些客家的乾燥食物等。

今年「享藝參年」推老店更新。鼓勵大家深度認識新埔傳統市場，以及市場內的巷道文化如：花燈巷、漫畫巷等，順便也推出限量10大伴手禮送給來遊玩的旅客抽獎，讓新埔在地鄉親在自家手做、平時只分享給至親鄰居的特色加工食物，像手工油蔥酥、酸桔醬、乾燥貢菊等，基本上都是經過煮熟才能吃的。

林保祿接獲有人反映「怎麼沒有製造日期」的疑慮後除公開致歉且指示立刻改善。他還說未來除陳列在新埔鎮公所1樓遊客服務中心僅供展示用的不對外出售，其他一律輔導在產銷時務必注意前述標示的問題，甚至將建立生產履歷，讓傳統客家美食也能有新時代的食安概念。

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