14位身障藝術家作品 大里仁愛醫院一日快閃展出

2018-12-27 23:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大里仁愛醫院與台灣身心障礙藝術發展協會合作，今天在大里仁愛醫院一樓大樓，舉行「光之譜，光之藝廊2018藝術家新作聯展」的一日快閃展的活動，展示身心障礙者30件的攝影及畫作，還有手作的作品，除了鼓勵身障作者外，還希望也能鼓舞家屬及病患。

大里仁愛醫院與台灣身心障礙藝術發展協會合作每年在歲末年初，大里仁愛醫院都會協助協會，安排協會多位身障藝術家展示作品，今年則是首次移師到大里仁愛醫院的大廳展出，共有蔡尚賢等14位作者，展出30幅畫作及攝影作品，今天吸引很多病患及家屬駐足觀看。

仁愛基金會執行秘書許啟祥表示，與協會合作多年，但都是在協會內辦展，今年首次到大里仁愛醫院大廳辦展，雖只有一天，就是要鼓勵作者及醫院的病患及家屬，尤其是病患，希望能感受到身障者不受困於身體的不方便，也能激發出藝術天賦，希望患者也可勇敢、堅強。

今天30件作品中，有展出腦性麻痺的藝術家蔡尚賢的攝影作品，蔡尚賢是在2008年開始學攝影，雖然手掌鏡頭困難，但蔡尚賢不畏困難，因熱愛攝影，因此一次又一次的練習，只學短短4個月，就獲得全國身障者技能比賽的冠軍。

蔡尚賢表示，雖然老師在訓練他時，被老師罵得很慘，但他知道老師為他好，也知道這是自己所愛，因此學習中困難重重，但從未想要放棄，也讓自己成為一個攝影的藝術家。

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