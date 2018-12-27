只花165分鐘！紅斑馬開道 花蓮早產嬰北上台大急救

2018-12-27 15:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市邱姓媽媽因早產孩子出現腸壞死的狀況嚴重，需要轉送台大急救，昨晚母親在花蓮各大臉書尋求幫忙，希望北上蘇花公路的車輛能夠協助讓道，讓孩子可以最快速度送到醫院，而國道警察看到貼文後，也主動在國道五號蘇澳入口協助，最後以165分鐘、在今天下午近3點抵達台北台大醫院。

邱姓媽媽昨晚在臉書上表示，因出生1個多月的孩子有狀況，必須從花蓮慈濟醫院轉診台大，但因路程需3個小時，需要大家幫忙：「因為路程預估3個小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，並且用氧氣維持生命 怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全，煩請大家幫幫忙！北上民眾拜託了。」

之後有好心網友開始幫忙將消息發布在包括花蓮同鄉會、花蓮人、花蓮543等臉書社團中，隨即擴大到各公路駕駛的臉書社團中。男嬰的外婆說，外孫早產，在媽媽肚子裡僅6個月大就出生，出生時體重僅800多克，門諾醫院照顧的相當好。但後來發現嬰兒肚子不斷漲大，懷疑是腸壞死，後來轉診慈濟接手照顧，但近來用藥已到極限，寶寶依舊肚子漲得不得了！外科醫師也幫忙聯絡台大，表示可轉診。

家屬今午12點雇民間救護車從花蓮慈濟醫院出發，載送患者直奔台大醫院救治。而國道警察在網路上看到貼文，也主動聯繫民間救護車，表示一旦看到救護車出蘇花公路，將在國道五號的入口協助，國道警察臉書指出，「會在前方幫救護車開道到台大醫院，也請大家儘量避開內車道，看到紅斑馬時請立即避讓。」並且在下午2：40分的時候，貼文表示順利抵達台大兒童醫院。

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