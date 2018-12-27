無照受託寄養犬貓 最高可開罰300萬

2018-12-27 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「毛小孩」已是現代人生活不可或缺，難免遇到出遠門情形，不少人會商請朋友幫忙，或是在網路上尋找價格較為低廉的寄養服務，但動保處提醒，因為寄養本身也需要經過許可，上述行為可能都已觸法。動保處今日召開「 網路巡查無照繁殖、買賣或寄養犬、貓」結果公佈記者會，巡查155件中，共查獲5件違反動物保護法案件，合計裁罰新台幣45萬元整；其中，有兩個案例都是「無照寄養」，皆分別被裁罰10萬元。

動保處動物救援隊隊長吳晉安表示，動保處一直都有專人在網路上比較大型的寵物買賣網站或是一些比較著名的粉絲團，定期檢視這些在網路上販賣的店家有沒有依法作寵登許可證的標註，有標註的合法店家才可以做買賣。

吳強調，不只繁殖買賣，重點是寄養，很多寄養業者包括PTT有寄養版，「這些版可能認為在上面丟寄養是幫忙的性質，但其實寄養本身也是需要經過許可，很多民眾是誤觸法規。」

吳晉安指出，「寄養雖然比起繁殖獲利少，但罰鍰是相同的。」吳晉安說，坊間的寵物店寄養服服，通常一天收個4、500元，但很多人在網路上丟訊息，若你有需求我幫你養，收個2、300元比市價便宜一點，就很難釐清有沒有獲利。

他表示，之前動保處已發文給PTT，因此在版規就有明載不能做（無照寄養）這件事情，但此次在PTT查獲的無照寄養案「很妙」，文章中僅說自己可以代養鸚鵡、爬蟲類，但卻在經驗介紹部分，提到有飼養過犬貓，有需求的人用站內信方式詢問可不可以寄養狗貓，他就答應了。

談到為何站內信還會被踢爆，吳晉安坦言，假如民眾踢爆一個10萬的案子，中央的檢舉獎金法規是回饋50％，「只要檢舉一個10萬的案子，檢舉人可以拿5萬，這非常好賺，有些人甚至會用釣魚」；他指出，有人會在網路上PO訊息，等到有人自願來幫忙寄養、都完成對價關係了，結果把東西舉報給動保處，「可能是好心，但就要被罰10萬，這很危險」，但因為符合違法樣態，也不能不罰。

此外，現在也有不少人在送養時會酌收費用，吳晉安說，例如打預防針、絕育這部分要拿出單據證明，「業界的行情都會有個底，加一加超過了肯定就是有獲利，不管100、200甚至500，只要成本效應上有獲利，就很難逃脫是業者的定義，這蠻危險的。」

他也提醒，很多人以為自家犬貓生寶寶沒有問題，事實上這部分也要事先申報，否則也可能違反無照繁殖，處以新台幣5萬元到25萬元罰鍰。

動保處表示，近年來因網路交易盛行，為杜絕不法，設有專人上網巡查，107年網路巡查155件，經查獲於自家網站、臉書粉絲團及PTT等無照繁殖買賣寄養犬、貓情事違法共5件，分別為無照買賣3件、無照寄養2件，共裁罰45萬元。另查有疑似違法案件，移送管轄縣、市辦理共12件。

動保處進一步說明，依動物保護法第22條第1項規定，除依法申請並領有特定寵物業許可證，可經營犬、貓之繁殖、買賣或寄養外，任何人不得為之。違反上述規定，依同法第25條之2第1項規定可處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，可按次處罰。

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