台大校長風暴過後請辭 葉俊榮坦言：其實不想走

2018-12-26 17:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮24日發聘管中閔為台大校長後，昨向行政院遞辭呈獲准，今教育部舉辦歡送茶會，他回憶國教、高教政績，並在最後吹走「台大風暴」，不捨短短5個多月的任期，坦言並非真的喜歡走（離開教育部），未來仍將回到教育工作岡位，在不同位置與眾人努力。

而葉俊榮在茶會前受訪，面對聘管後遭律師控圖利罪，仍強調自己「在對的時間做對的事」，未來則規劃先回歸家庭，也心繫喜愛的田園植物，亦利用時間整理體驗心得，將來跟社會分享。

今教育部替葉俊榮舉辦歡送茶會，現場亦罕見邀請40多位大專院校的校長來餞行，不少人稱讚葉，認為其替教育部趕走籠罩近1年的風暴陰霾，也稱其多才多藝、做事認真，是理性感性兼具的男人等。

葉俊榮則致詞回應，闡述上任部長時進行的12年國教改革，強調國民教育現場已經改變，包含素養、重視能力、重視態度等，對台下的校長們預言，國教改變將影響高教。

對於台大管案，葉俊榮則感慨，事件影響教育系統士氣，而風暴形成是來自自己過去服務30年的地方，非常了解台大的美麗與哀愁，並強調大學自治另一面，是大學須負起責任，承擔應有量能，更提曾參考美國校長遴選制度，遴選委員會最花時間討論的就是可能碰到的利益迴避事項，而非開會聽報告，然後投票結束。

葉俊榮更坦言，其實他「也不是真的那麼喜歡走（指離開教育部）」，任職中看到許多教育面向都感興趣，不論體育、美感、偏鄉等，未來將在不同地方扮演不同角色，願意跟眾人一起努力，擺脫教育各種陰霾，讓台灣教育發光發亮。

最後，葉俊榮還被司儀點歌，他興起唱了《堅持》等歌曲，疑似表露心聲，並在眾人的鼓掌與簇擁中，轉身離開。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/