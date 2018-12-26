醫病》2婦不抽菸卻罹肺癌 「癌症家族史」是共同點

2018-12-26 15:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕根據醫學研究指出，家族病史跟癌症有高度相關性，衛生福利部苗栗醫院近期連續發現2名肺癌患者，都沒有抽菸習慣，但共同點就是都有「癌症家族病史」，醫師籲有家族癌症病史者，更應注意遠離致癌危險因子及定期健康檢查，以確保健康。

苗醫胸腔外科主任連允昌指出，該兩名女性癌症患者，分別為55歲、70歲，前者有母親罹患肺癌病史，後者則是女兒曾在36歲時，意外發現罹患肺癌。

其中，55歲家住台北的張姓病患，為部立苗栗醫院員工家屬，日前因病住院，胸部X檢查意外發現肺腫瘤；病患表示平時並無任何症狀，院方進一步安排核磁共振及正子攝影後，確定在右下肺葉有約2.7公分的惡性腫瘤，由連允昌以胸腔鏡微創手術方式，完成右下肺葉切除，住院一週後出院，而70歲患者也在手術一週後順利出院。

張女士於手術後表示，自己雖家居台北，但肯定苗栗醫院醫療團隊，尤其對過去服務於北醫，醫術好、口碑佳的連允昌醫師，非常有信心，因此決定留在苗栗接受手術治療，而開刀過程及復原期間，都比自己預期的順利，解除了心中很大的恐懼，非常感謝連主任和苗醫醫療團隊。

連允昌說明，目前採用的胸腔鏡微創手術，因為不必切斷胸肌、不撐開肋骨，大幅保留胸廓完整及患者的呼吸功能，及減輕患者疼痛不適感，縮短胸管放置時間，降低感染等併發症風險，傷口小，復原快，通常術後5-7天，病患就可以出院。

連允昌更提醒民眾，抽菸是肺癌的頭號危險因子，然而家族遺傳仍屬高危險因子，近期意外發現的2名肺癌個案，皆有家族遺傳病史，不可輕忽。

連允昌說，其它危險因子還包括二手菸、空氣汙染、廚房油煙與職業暴露等，生活上應盡量減少接觸，並調整生活型態，以有效遠離肺癌，此外，目前相對有效的篩檢工具「低輻射劑量電腦斷層掃描」，對於直徑小於1公分的肺結節偵測效果佳，高危險族群民眾，可以透過此檢測，早期診斷、早期治療。

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