醫訊》雲嘉肺癌死亡率高 為全國唯二紅色區塊

70多歲唐先生今天特別到醫院感謝感北港媽祖醫院醫療團隊。（記者黃淑莉攝）

2018-10-03 15:43

［記者黃淑莉／雲林報導］肺癌連續多年名列國人十大死因癌症第一位，雲林縣、嘉義縣肺癌死亡率遠高於全國平均值，在2104年衛福部公布的「氣管、支氣管和肺癌地圖」雲縣、嘉縣是唯二紅色區塊，全國每十萬人口死亡率39，雲林高達76及67.3，北港媽祖醫院呼籲，早期發現，早期治療，是肺癌治療成效提升的不二法門。

北港媽祖醫院胸腔外科主治醫師陳建光表示，抽菸、喝酒或長期暴露在空氣污染、石綿、煙塵或有家族肺癌病史都是肺癌高危險群，但這幾年因空氣品質惡化等原因影響，也有不少年輕人罹肺癌。

陳建光指出，肺癌早期沒有症狀，出現咳嗽、咳血或喘不過去等病症都已屬晚期，根據統計資料，肺癌5年存活率與期數有很大關連性，一期五年存活率高達97%。

雲林縣、嘉義縣肺癌死亡率遠高於全國各地，但嘉義市卻呈黃色區域，推測可能是嘉義市醫療資源及檢查比雲、嘉縣兩地好，早期發現及治療，降低死亡率。

北港媽祖醫院院長吳錫金說，醫療科技發達，現有低劑量斷層檢查一毫米左右大小都可發現，顯影劑量只有傳統5分之1到8分之1相當低，建議高危險群40歲以上每年做一次，一般民眾45歲開始每2至3年檢查一次。

70多歲唐先生因菸齡50多年，到北港媽祖醫院以低劑量電腦斷層檢查，發現1.2公分腫癌，以胸腔鏡手術切除，化驗證實為第一期肺腺癌，因為早期發現及治療，不需電療及化療，今天回到醫院感謝北港媽祖醫院治療團隊。

北港媽祖醫院胸腔外科主治醫師陳建光強調，低劑量電腦斷層有助於早期發現肺癌。（記者黃淑莉攝）