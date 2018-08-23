醫病》奈米醫學應用 唾液檢體就能偵測肺癌

2018-08-23 13:06

〔記者劉婉君／台南報導〕奈米科技應用於生醫領域，成大「奈米醫學研究中心」與美國加州大學洛杉磯分校合作，透過奈米生物晶片利用唾液檢體就能偵測肺癌，3、4期診斷的準確率逾9成，1、2期也有6成，目前已在美、中、台三地進行臨床研究。

成大在教育部5年2億元經費補助下，成立「奈米醫學研究中心」，今天揭牌，研究將奈米技術用於疾病診斷與治療。

成大奈米醫學研究中心主任蘇五洲表示，肺腺癌在所有癌症中占55-60%，而肺腺癌中有一半是表皮生長因子突變，傳統癌症診斷即使以低劑量進行電腦斷層，但仍是放射線，對患者身體與心理都是負擔，透過奈米生物晶片，未來只要含著口水收集器的棉花棒一段時間，就能從口水中的DNA進行偵測。

目前正在等待主管機關對臨床研究的認證。另外也與台達電合作，開發可以用於醫療、食品添加劑等物質檢測的奈米試紙。

蘇五洲指出，奈米在治療上也可協助局部血液改變或增力其他細胞的活性，有助於心血管疾病治療或傷口修復，幫助放射線精準打在需要的地方。

蘇五洲表示，中心將延攬國內外優秀年輕學者擔任研究人員，並邀請新生代醫師、學者、業者人士加入，為台灣經濟發展注入新力量。 另外，奈米生醫聯盟也將於12月8日成立，建立奈米生醫交流平台，促進奈米生醫領域的整體發展，提升台灣生醫產業國際競爭力。