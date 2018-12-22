台灣女性肺癌9成沒抽菸！醫師揭生活中「常見致癌因素」

2018-12-22 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕不少人常認為抽菸是導致肺癌的主要兇手，不過醫師卻說，其實台灣女性肺癌患者有超過9成完全沒有抽菸史，廚房油煙等其他致病因素，對癌症的影響程度不容忽視。

綜合報導指出，台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁表示，相較於歐美國家肺癌患者以癮君子居多，台灣女性肺癌患者有超過9成完全沒有抽菸史。生活中包括廚房油煙、空氣污染（如PM2.5）、環境污染（例如石綿、滑石粉等）、遺傳基因或二手菸害等致病因素的影響程度，也不容忽視。

劉博仁提到，肺癌致死率之所以偏高，是因為能早期發現的患者很少，衛福部癌症登記資料顯示，國內肺癌患者確診時有超過7成已達第四期。他也列出台灣肺癌高危險群，包括直系親屬曾罹患肺癌者、長期曝露在空氣污染或環境污染者、在廚房工作者、有慢性肺炎或支氣管炎患者、曾患肺結核者以及長期抽菸者。劉博仁建議，這些高危險群最好從40歲開始，每年接受一次低劑量電腦斷層檢查。

劉博仁也說，如果是家族史者，不論年紀都可考慮接受癌症基因檢測，假若發現基因變異，除了密切監測，更要從營養、運動、改變生活型態、遠離危險因子等方面多管齊下，擺脫遺傳宿命。

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