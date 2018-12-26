歷經4年多 南科考古館今起試營運

2018-12-26 12:02

〔記者萬于甄／台南報導〕國立臺灣史前博物館南科考古館歷經近4年時間，今終啟動試營運，南科考古館未來將肩負考古文物之典藏、研究、展示及教育功能，成為推動地方文化資產保存、國際文化交流等，最具臺灣史前文化代表性的博物館，文化部也期盼明年力拼明年上半年正式開館。

南科考古館從2014年動工興建，斥資約15億，期間歷經台南大地震、豪雨風災等，巨大的黑盒子依舊聳立在南部科學工業園區內，耗時約4年終於完工試營運，館方今邀請西拉雅族吉貝耍施加伴頭（祭司）張明海，以傳統「開向儀式」為南科考古館祈福。

文化部常務次長李連權致詞時表示，南科考古館館藏擁有豐富的史前文化古物，今起開始試營運，力拼明年上半年正式開館，且未來南科考古館不僅是博物館，更具有典藏、研究、展示及教育功能，提供與國際文化接軌的機會，更讓民眾進一步了解史前文化。

南科考古館以豐厚出土文化資產為基礎，設置一處特展廳及四處常設展廳，並設計全台首座考古秘室，讓遊客觀看文物整飭的過程，瞭解考古的重要性，此外親子狂想廳更安排多項互動設備，讓孩童能從小培養發覺古文物的樂趣。

南科考古館表示，試營運期間先開放第一、四展廳及特展廳，採主動邀請及遊客預約的方式，希望匯集各方意見，調整服務能量，而試營運期間暫時免費，未來正式開館是否收費仍在研議，歡迎民眾一同來窺探千年前先民的生活與文化。

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