醫病》學電影撒菸草止血 醫師：傷口有感染風險

2018-12-26 10:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名林姓男子日前在工廠工作，手掌意外遭砂輪片劃傷，導致深的撕裂傷，一旁同事好心幫忙，竟模仿電影情節，將出口袋中的香菸拿出，拆掉捲菸紙後，將菸草撒在傷口上，直說會有厲害的止血功能，之後就陪林男就醫。

醫師評估傷口，指出傷口乍看之下似乎是止血了，但止血原因其實是靠傷口上適當的加壓，與本身的血液凝血功能，並非是菸草的功效，後續處理傷口縫合其實沒花多少時間，卻費一堆時間將傷口裡面菸草碎屑清除乾淨，否則傷口若有外來且非無菌的異物殘留，會大幅增加感染的風險。

台大醫院新竹分院急診醫學部醫師陳冠賓指出，除了菸草，在急診室也曾遇到民眾將路邊植物的葉子揉爛後覆蓋在傷口上，藉此止血；也曾有民眾在急性外傷傷口上灑坊間購買的中藥粉，覺得電視廣告說的針對外傷多好用，反而令急診室的醫護人員花超多時間在沖洗傷口。

陳冠賓指出，面對急性四肢傷口時，針對出血最有效的方式就是直接從傷口上加壓，按壓時依傷口大小，使用一或多根手指抑或整個手掌，當傷口只有一公分上下時，一根手指頭的指腹按壓效果最理想。

接著，使用無菌的生理食鹽水或清水幫傷口做初步清洗與異物移除，使用適當的敷料去覆蓋傷口，如果有無菌的紗布最適當，替代方式可使用手帕、毛巾、衣服之類的布料，不建議使用衛生紙或是面紙，因為它們接觸到血液後會碎裂開也會沾黏在傷口上，將增加後續處理的麻煩；最後在持續給予傷口適當的加壓，到醫療院所就醫處理。

陳冠賓提醒，民眾自行做加壓時，常會壓錯部位，如傷口是在拇指末端指節出血，但是他們並非直接壓在傷口上，而是壓在近端的部位，如手指基部接近手掌處，這樣並沒有加壓止血效果，甚至可能因為阻礙靜脈回流，反而導致傷口流血不止。

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