醫病》體重半年驟降10公斤 醫院追蹤查出「慢性骨髓性白血病」

2018-12-26 09:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕體重突然下降，不要輕忽，有可能罹患疾病，要趕快去看醫生。

彰化一名53歲張姓男子食慾正常、飲食不變，但體重卻在短短六個月莫名下降10公斤，剛好來到烏日林新醫院胃腸肝膽科做大腸鏡檢查，發現有瘜肉後採電燒切除。

但因出現術後出血的狀況，回到門診接受抽血檢查，報告顯示白血球指數竟高達17萬，而正常值應是1萬以下，轉至血液科後，才揪出原來是典型的「慢性骨髓性白血病」，就是俗稱血癌的一種，才造成體重狂掉。

張男6月經確診為「慢性骨髓性白血病」後，立即安排進行標靶藥物治療，9月初病情已經控制得很好，白血球指數恢復正常，接受標靶藥物治療，好處在於不用住院，只要每兩週回門診治療追蹤，待病情控制穩定後，由醫師評估後改為每個月進行標靶藥物治療，但如果張姓男子當時拖到後期才就醫，恐會變成加速期甚至末期的白血病，致死率相當高！

烏日林新醫院血液科主任林增熙表示，如果是罹患「慢性骨髓性白血病」的患者，初期症狀常會出現精神不濟、食慾不振、體重減輕以及脾臟腫大的情形。

張男在6月初接受治療前，白血球指數已經超過正常值的20倍，合併有輕微的貧血、尿酸偏高，胃口還可以也沒有肚子痛，但檢查時發現是脾臟腫大。

林增熙指出，肝臟問題常常被誤以為是喝酒或慢性肝炎引起，其實是白血球堆積在脾臟，造成脾臟腫大，容易造成病情延誤，因此必須藉由專業且有經驗的血液科醫師，才能從血液常規檢查中來判斷。

以前罹患白血病的患者，就只能等待有無合適的骨髓移植，林增熙表示，現代醫學發展十分進步，白血病已不如以往可怕致命，但仍不可掉以輕心。

林增熙表示，「慢性骨髓性白血病」能透過骨髓穿刺或基因檢查來確診，如果患者一開始不想抽骨髓，可經由基因檢查來初步判定；由於定量的基因檢查跟血液常規檢查可一起進行，不需再額外抽血，治療3個月後，基因檢查也能早期預測預後情形。

白血病可依據細胞來源與型態學上的特徵，細分為急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病，以及急性淋巴性白血病、慢性淋巴性白血病。

慢性骨髓性白血病的病程可分三階段，初期為症狀較輕的「慢性期」，可持續約3～4年；第二階段「加速期」，會出現較多明顯症狀及血球改變，可能會因感染或出血而死亡；最後若是進入「急變期」，接近急性白血病致死率高且預後極差。

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