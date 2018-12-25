不能餓！韓國瑜：中低收入戶孩子不上課時到超商領便當

2018-12-25 19:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天參加里長就職典禮時表示，孩子不能餓肚子，將與超商簽約，讓中低收入戶孩童假日時領中、晚餐便當，高雄明年將成為第一個實施中英文雙語教育城市，電台合作進行24小時英語免費教學，讓高雄邁向國際化。

高雄市里長就職典禮在高雄展覽館舉行，韓國瑜向891位里長、38區區長喊話，不要分黨派，一點意義都沒有，如果他當市長仍不停藍綠惡鬥、政黨惡鬥，將會一事無成，他呼籲大家把握百年難得一次高雄發展好機會，他強調，里長是基層螺絲釘，需要里長們一起打拚。

他說，高雄不可以有任何一個孩子餓肚子，將與便利商店簽約，寒暑假、假日不上課的時候，中低收入戶孩子可以到超商領取中、晚餐便當；高雄孩子都有受教權利，沒錢買教材、教科書，市政府會幫忙。

韓國瑜說，高雄整個環境要全面提升，但軟實力不夠，教育局、文化局未來將每月推薦一本好書，並與出版商簽約，凡高雄市民購書都可打3至5折，鼓勵市民每月讀一本好書。

他宣布高雄明年將成為全台第一個實施中英文教育城市，將與高雄的電台合作，24小時都有免費老師教學，市政府會準備教材、教具，希望里長幫忙鼓勵里民學習。

韓國瑜表示，有寺廟、公司向他表示，手上有錢不知道怎麼花，因此他請里長協助調查有多少家庭需要？到底有多少中低收入戶？高市府要將募來的錢花在刀口上，和緩貧窮狀況。

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