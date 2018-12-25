南市勞檢今年開罰1197件 進帳破5千萬

2018-12-25 12:51

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今年實施勞動條件檢查4460次，裁處1197件，罰鍰金額總計5046萬9000元，呼籲業者在農曆春節期間應依勞基法辦理勞工權益。

勞檢所指出，依據勞動條件檢查及裁處件數分析，以出勤紀錄未置備或未覈時記載（27%）、延長工作時間未依規定加給工資計（23%），每七日未有一日例假日休息（18%）等分佔違法事項前三名；若依行業別比較，以製造業24％、批發零售業19％、住宿及餐飲業14％分佔違法業別前三名，前述違規事項及業別，將列為108年勞動條件宣導、輔導重點。今年也已辦理13場次勞動基準法宣導會。

勞檢所強調，農曆除夕將至，有關勞工於農曆除夕及春節期間之出勤、放假及工資給付等，事業單位應依勞動基準法相關規定辦理。同時過年前後期間為國道客運、零售量販店、儲配運輸物流業等之業務量高峰期，勞動條件常被忽略，將另對上述高工時行業進行勞動條件檢查，希望勞工平安過年。

此外，也提醒事業主自明年1月1日起，修正基本工資：每月基本工資調升至23100元（月薪），每小時基本工資比照調升至150元（時薪），依《勞動基準法》第21條規定，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資。農曆除夕及春節出勤，工資應加倍發給。

南市勞工局長王鑫基提醒，農曆除夕及春節期間，希望企業主能確遵勞動基準法相關規定，如有違法情事，除可處2萬元至100萬元罰鍰，也依法公布該事業單位或事業主名稱、負責人姓名等，不可不慎。

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