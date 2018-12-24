1500年古茶樹的茶葉滋味? 31日六甲歲末茶會來感受

2018-12-24 15:58

〔記者楊金城／台南報導〕1500年歷史古茶樹製作的茶葉，喝起來是什麼感覺?台南六甲九品蓮花生態教育園區將在31日舉辦2018歲末惜福感恩千人茶會安排「走茶」，由茶藝師沖泡12種茶葉，每種茶都有代表的祈福意涵，其中包含1500年的古茶樹製作的茶葉。

九品蓮花生態教育園區由10大傑出農民林朕古創立至今滿25年，為農曆豬年國運祈福，結合台南市休閒農業發展協會、林鳳營渡假會館、六甲區公所等舉辦2018歲末惜福感恩千人茶會，現場報名費100元贈送1個蓮花瓷杯，用以品嘗價值百萬的12種茶湯和享用青農蔬食，迎接2019，台南市長黃偉哲受邀出席。

林朕古說，瓷杯象徵「慈悲」，12種茶有白茶、綠茶、黃茶、紅茶、黑茶、青茶、水仙、60年老普洱茶、大紅袍、500年、1千年及1500年古茶樹茶，各意涵澄淨、安和、除患、吉祥、如意、圓滿、自在，為新的一年祈福。

其中，1500年古茶樹生長在緬甸北部海拔2千公尺的原始森林，林朕古說，一年只在春天時採取新芽以輕發酵製成普洱心茶，其茶氣、茶性、茶味和茶香世界少有。林朕古收藏的1500年老茶樹製成的茶葉也只有1台斤。

感恩千人茶會除了千人品茗外，還有青花瓷、書法展、台灣稻藝工坊的稻藝之美展及尹圓心映坊的裝置藝術展，林朕古收藏一個百年歷史的日本鐵壺也在展示之列，現場並有青農市集展售特色農產。

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