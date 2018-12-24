徐欣瑩選後首度露面 結合社會資源捐冬衣

2018-12-24 12:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前民國黨主席、前立委徐欣瑩今早選後首次公開露面，表示不受選舉期間白米事件抹黑的影響，堅持社會關懷深入基層，結合知名網路女裝品牌社會資源，捐贈市價上千萬元的1000多件庫存過季商品及微NG品，給轄內7個弱勢社福團體，讓他們過個幸福溫馨的耶誕佳節。

徐欣瑩首先感謝鄉親的關心，也持續傾聽鄉親的意見。她表示，將在白米事件全案偵結之後，她將召開記者會說明；至於今天的溫馨捐贈，她不特別著墨。其實今天的捐贈活動選前即接洽，只是選在選後的耶誕夜進行，最重要的是她搭起結合社會資源的橋梁，讓需要得到幫助的人與想要投入社會公益的品牌公司，都能夠達成目的。

徐欣瑩表示，耶誕節是互相交換禮物，彼此分享對於家人、朋友以及對他人的愛與關懷的日子，特別感謝知名服裝品牌AVILAS願意將庫存品捐贈出來，包含保暖極佳又時尚的外套、大衣、各式時尚衣物等，剛好這幾天氣溫驟降，將捐贈單位的愛心傳播出去。

AVILAS副總經理游雅淳表示，AVILAS是一個新創的衣服品牌，胼手胝足走過5個年頭，在民眾支持下才有現今的規模，為發揮取之社會用之社會的公益精神，今年首辦贈衣活動，過去都是廠拍，這次捐贈新竹縣的衣物市價超過1000萬，透過徐欣瑩居中促成與協助轉介，贈予有需求的公益團體，響應企業回饋社會的理念。

華山基金會新竹縣站長張育瑜代表致詞表示，該會在新竹地區照顧約900位弱勢長輩，孤老大多居住簡陋、衣著單薄；收到這份保暖新衣的耶誕禮物，長輩們開心極了，驚喜直呼「送這麼好！好暖！」

新科新竹縣議員吳旭智表示，學習學姊徐欣瑩照顧弱勢的精神，未來也會持續支持愛心活動，讓有需要的人感受社會溫暖。

受贈的7個社團代表包含新竹縣身心障礙者權益促進會總幹事邱志賢、視障福利協進會理事長何啟展、華山基金會新竹縣站長張育瑜、竹東鎮愛心關懷弱勢協會理事長莊瑞琴、竹縣智障福利協進會莊瑞蒼、竹縣新住民家庭服務中心、新住民互助關懷協會等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/