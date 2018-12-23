遊客爬上鵝鑾鼻八景碑拍照 丟臉行為竟是來自....

2018-12-23 22:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中客在台灣旅遊行為脫序，常為國人詬病，不過這幾天有台灣導遊帶團前往鵝鑾鼻公園時，發現有一群中年民眾爬上台灣八景古蹟石碑，勸到時赫然發現是台灣遊客，脫序行徑甚至引發附近中國遊客訕笑，讓這名導遊感到汗顏；墾管處強調，這類型為雖不到違法程度，但觀感相當不好，呼籲台灣民眾應以身作則。

「發現是台灣人時，實在感覺很丟臉！」台灣李姓導遊說，20日帶著30位來自對岸來台進行文化交流的中客，在鵝鑾鼻燈塔旁解說導覽，過沒多久，有一群團體操著閩南語在燈塔旁的台灣八景碑拍照，最後甚至5個人攀爬到石碑上，本以為是來自福建的中客，沒想到，出聲勸導才發現是自己台灣同胞。

李姓導遊表示，發現是台灣人時，實在覺得意外又難堪，雖然該團導遊連忙過來道歉，這群中年男子也立刻尷尬的爬下石碑，但周邊的大批中國遊客全程目擊，部分甚至發出訕笑聲，「多年來批評的中客脫序型為，我們自己人竟在國際景點『示範』，有夠無言。」

對於這類攀爬歷史文物行為，墾管處指出，這些歷史文物都是全民資產，如攀爬造成損壞將有毀損公務之嫌，單純攀爬拍照雖未違法，但觀感不佳，台灣人帶頭作，更對各國遊客有不良示範，巡察人員發現都會主動制止，也呼籲民眾參訪時尊重景點公物。

鵝鑾鼻的「台灣八景」碑，是在日治時代（1927 年）「日日新報社」舉辦票選活動，以投票方式決定，1929年確定的台灣八景為「基隆旭岡、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、壽山、鵝鑾鼻、太魯閣峽」，台灣八景鵝鑾鼻立碑後，當時甚至躍升為台灣八景之首，歷史將近百年。

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