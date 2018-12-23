尋找.撿拾 家扶自立少年走出傷痛

2018-12-23 13:19

〔記者王涵平／台南報導〕接受安置的家扶自立少年今日勇敢站出來，分享尋找自我、走出傷痛的過程，希望鼓勵更多青少年朋友，世界依舊是美好的。

13位接受家扶安置的少年在新營曬書店舉辦「尋找．撿拾」成長時光旅程《2014~2018成果展》，陸續參與方案的成員約有40位，也到場互相加油打氣，場面溫馨。

因家變接受安置的慈慈（化名）目前就讀高三，痛苦的成長歷程導致十分不信任大人，不苟言笑、動不動就生氣罵人，連男生都怕的狠角色，現在在別人眼中「變溫柔了！」「媽媽說我變得成熟懂事了！」

慈慈說，參與家扶自立方案不只是學習或玩，而是重新相信世界的美好，也願意去付出。」2年連續參與寄養兒少生活營，用自己的生命故事勉勵尚在安置的孩子。

目前就讀大二的小依則是經歷人生無法抹滅痛苦，她說，以前很討厭參加活動，覺得是配合大人去做一些無聊的事情，但參加自立方案後覺得很被尊重，不論困難或風雨，社工總是在旁陪伴，尤其曾經發生車禍的期間，社工悉心照顧，改變自己的個性和想法。

以無數玻璃碎片組成作品的萱萱說，玻璃的碎片一如自己的心傷，讓不小心碰上的人受傷，但因為有夥伴相挺，願意重新去重組，讓它變成既獨特又有力量。

台南市家防中心主任鄭妙君表示，因受虐而需家外安置的孩子，心中常有受傷及被家人放棄的感受，也因此在行為上會出現不討人喜歡的挑戰行為，感謝家扶帶給孩子成長的力量。

北台南家扶寄養組社工督導黃如芳說，無論孩子成長的背景如何，或有稜有角，或一如石頭堅硬，甚至酷得像春天常變臉的雨，但在陪伴後，孩子們終於勇敢的剖開內心底層聲音與大眾分享，在新營曬書店的展覽即日起至明年1月20日，非假日預約可洽04-7223440社工蔣素儀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/